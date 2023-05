Vor der „Giftbude“ sitzend hat man die ganze Schleimündung im Blick, kann bei einem kühlen Getränk die Sonne genießen und reichlich Schiffe gucken. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Urlaub für die Seele Unter Seglern ist sie Kult: Die „Giftbude“ in Schleimünde bei Kappeln ist mehr als nur ein Imbiss Von Stephan Schaar | 24.05.2023, 16:45 Uhr | Update vor 52 Min.

Die legendäre „Giftbude“ auf der Lotseninsel knüpft mit dem Inklusions-Projekt der Schleswiger Werkstätten an alte Zeiten an. Mit viel Engagement und Liebe ist der Kult-Imbiss am Hafen von Schleimünde wieder zum Treffpunkt für Urlauber und der perfekte Ort zum Entspannen geworden.