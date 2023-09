Viele Tierheime bundesweit sind an ihrer Belastungsgrenze. Zur wachsenden Zahl an Tieren kommen gestiegene Betriebskosten für Strom, Gas und Futter, außerdem erhöhte Tierarztgebühren hinzu, Personalmangel und auch zurückgegangene Spenden. Tierschützer fordern daher mehr Unterstützung des Staates, darunter einen deutlichen Zuschuss zu den Betriebskosten. Auch erste Fraktionen im Kieler Landtag positionieren sich entsprechend.

Wie sieht es aktuell im Kappelner Tierheim in Weidefeld aus?

Mit Kleintieren überfüllt

„Wir haben mit all diesen Dingen zu kämpfen“, erläutert Tierheimleiterin Sabine Hegemann. „Zu allen gestiegenen Kosten kam unter anderem die Erhöhung der Tierarzthonorare wirklich zu einem völlig falschen Zeitpunkt, denn wir bekommen ja nichts günstiger.“ Und ja, sie könne von Überfüllung sprechen, vor allem, was Kleintiere angehe.

Zwei Kartons voll mit Meerschweinchen

„Wir haben noch nie so viele ausgesetzte Kleintiere wie in den vergangenen zwölf Monaten bekommen“, sagt Hegemann und stellt klar: „Es geht um Lebewesen und nicht um Spielzeug, das man einfach wegwerfen kann.“ Ende August hätten gerade erst wieder zwei Kartons voll mit Meerschweinchen vor dem Tierheimtor gestanden. „Wie Sperrmüll abgestellt, in ihrem eigenen Kot“, beschreibt die Tierheimleiterin und weist darauf hin, dass das nicht das erste Mal gewesen sei.

„Man kann nur sagen, dass die Tierheime einfach nicht mehr können, auch wir nicht. Immer, wenn man denkt, man hätte etwas Luft, dann kommen die nächsten“, sagt Sabine Hegemann.

Tierheim Weidefeld ist personell am Limit

Personell seien die fünf Mitarbeiter plus drei Auszubildende am Limit. Seit Februar betreue das Team im Durschnitt 72 Kleintiere; die Zahl der Hunde halte sich in Grenzen, da sei es eher manchmal schwierig, den einen oder anderen gut zu vermitteln.

„Die Erhöhung der Kosten für ein Tier führen ja auch dazu, dass sich viele Menschen anscheinend zum Beispiel eine Kastration oder Sterilisation nicht mehr leisten können“, klärt die Leiterin auf. „Denn Katzen zum Beispiel vermehren sich wieder viel mehr.“ Manchmal kämen sie tragend im Tierheim an, das gelte auch für Meerschweinchen.

Tiere aus der Corona-Zeit werden jetzt wieder abgegeben

„Zur Corona-Zeit haben sich viele Menschen eine Katze oder ein Kleintier angeschafft. Die kommen jetzt vielfach wieder auf den Markt“, sagt Sabine Hegemann. Am schlimmsten sei es für sie, wenn Tiere über „Kleinanzeigen“ angeboten und angenommen würden. „Das sollte meiner Meinung nach verboten werden.“

„Tiere sind keine Möbelstücke, und so kann man sie vorher nicht einmal kennenlernen, wie es im Tierheim zum Beispiel üblich ist.“ Sabine Hegemann Tierheimleiterin

Zwischendurch Öffnungszeiten gestrichen

Aktuell warten 50 Katzen, neun Hunde, 30 Kaninchen, 22 Meerschweinchen und zwölf Vögel auf ein neues Zuhause. Die Mitarbeiter arbeiten im Schichtsystem. „Alles ist ja auch sehr zeitintensiv, auch der Papierkram. Zwischendrin mussten sogar die Öffnungszeiten gestrichen werden, um alles schaffen zu können“, sagt Hegemann. „Ja, sehr dringend brauchen wir Unterstützung. Und im Tierschutz gar zu kürzen, das wäre wirklich nicht in Ordnung.“