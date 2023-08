Überall Eier: Das Buswartehäuschen in Olpenitzdorf wurde am vergangenen Wochenende verwüstet. Foto: Philipp Schmitt up-down up-down Vandalismus Kappeln Unbekannte beschmieren Bushäuschen in Olpenitzdorf mit Eiern Von Rebecca Nordmann | 02.08.2023, 09:37 Uhr

Am letzten Wochenende im Juli haben Unbekannte das Buswartehäuschen am Weidefelder Weg beschädigt. Dorfbewohner hatten das Häuschen vor einigen Jahren in Eigenleistung errichtet.