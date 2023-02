An den neuen SB-Kassen bei Rossmann können die Kunden ihre Waren selbst einscannen und mit Karte bezahlen. Foto: privat up-down up-down Einkaufen in Kappeln SB-Kassen bei Rossmann: So reagieren die Kappelner Kunden auf den neuen Service Von Stephan Schaar | 25.02.2023, 09:38 Uhr

Als erste Filiale in der Region bietet der Drogeriemarkt Rossmann in Kappeln jetzt drei SB-Kassen an. Damit können die Kunden ihren Einkauf selbst einscannen und bezahlen. Die Reaktionen der Kappelner sind gemischt.