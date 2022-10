In ihrem Häuschen an der Schlei verbringt Gisela Graichen viel Zeit. Foto: Doris Smit up-down up-down Neues Buch mit Harald Lesch Autorin und Schlei-Liebhaberin Gisela Graichen ist zu Gast auf dem Roten Sofa Von Doris Smit | 24.10.2022, 18:34 Uhr

Am Donnerstag, 27. Oktober, erscheint das Buch „Liegt die Antwort in den Sternen?“, das die Filmemacherin und Autorin Gisela Graichen gemeinsam mit dem Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch geschrieben hat. Am Mittwoch sind sie beide zu Gast im NDR Fernsehen bei DAS! auf dem Roten Sofa.