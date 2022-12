Die Kappelner Schleibrücke muss dem Verkehr auf der Straße und auf dem Wasser gleichermaßen gerecht werden. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Jahresrückblick 2022 Die Kappelner Schleibrücke – und die Schwächesymptome eines Verkehrsnadelöhrs Von Rebecca Nordmann | 29.12.2022, 15:04 Uhr

In unserem Jahresrückblick greifen wir einzelne Themen heraus, die Kappeln 2022 besonders geprägt haben oder besonders ausführlich in der Stadt diskutiert wurden. Im dritten Teil geht es um die Schleibrücke, die in diesem Jahr auffallend oft ausfiel und noch aus einem anderen Grund Stein des Anstoßes war.