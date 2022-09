Bootsbauer Jan Brügge verwendet nur heimische Holzarten für seine hochmodernen Boote, wie dieses Sperrholz aus Lärche. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Ausbau der Werft Königstein Jan Brügge verwirklicht in Grödersby seine Vision von modernen Segelyachten aus Holz Von Stephan Schaar | 14.09.2022, 16:15 Uhr

Auf einem ehemaligen Hühnerhof an der Schlei hat Jan Brügge 2016 die kleine Werft Königstein gegründet. Inzwischen hat er ein Team von rund 20 Mitarbeitern und große Pläne für die Zukunft in Grödersby. Jetzt steht der Ausbau des Werfgeländes an.