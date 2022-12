Diesen Anblick der Heringstage von oben erlaubte der Besuch eines Riesenrads, das in der Vergangenheit Teil der Veranstaltung gewesen ist. Foto: Einar Maschmann up-down up-down Jahresrückblick 2022 Die Neuausrichtung der Kappelner Heringstage – und der Preis dafür Von Rebecca Nordmann | 27.12.2022, 11:04 Uhr

In unserem Jahresrückblick greifen wir einzelne Themen heraus, die Kappeln 2022 besonders geprägt oder in der Stadt besonders ausführlich diskutiert wurden. Den Anfang machen die Heringstage – über die 2022 so viel geredet wurde, wie vermutlich noch nie zuvor.