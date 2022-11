Treffen bei der Übergabe von Hilfsmitteln im Frühjahr: Kateryna Strazhyr (li.) mit Iryna Oelze Foto: Privat up-down up-down Krieg in der Ukraine Spendenbereitschaft am Ende? Hilfstransporter aus Kappeln wird einfach nicht voll Von Doris Smit | 07.11.2022, 17:11 Uhr

Seit Monaten plant Iryna Oelze aus Kappeln einen weiteren Transport von Hilfsgütern in ihre Heimat in der Westukraine, aber die Hilfsbereitschaft in Deutschland für die Menschen, die in der Ukraine unter dem Angriffskrieg leiden hat, deutlich abgenommen.