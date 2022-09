Inken Bartels liest in Kappeln. Foto: Jens Rohweder up-down up-down Lesung in der Stadtbücherei Kappeln „Ein Sommer an der Schlei“: Inken Bartels und die Suche nach dem Familiengeheimnis Von Doris Smit | 21.09.2022, 10:26 Uhr

Viel Lokalkolorit, regionale Gerichte und Plattdütsch – das verspricht Inken Bartels‘ neuer Roman „Ein Sommer an der Schlei“. Wer sich selbst davon überzeugen will, hat dazu am 23. September die Gelegenheit.