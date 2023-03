Die Krokusse an der Wassermühlenstraße könnten in der kommenden Woche noch einmal unter einer Schneedecke verschwinden. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Wetter an der Schlei Eis kratzen und Schnee schieben: In Kappeln wird erneuter Wintereinbruch erwartet Von Sebastian Iwersen | 03.03.2023, 15:24 Uhr

Wer sich angesichts blühender Krokusse, Sonnenschein und Temperaturen von bis zu zehn Grad in den vergangenen Tagen schon auf einen baldigen Frühlingsbeginn gefreut hat, dürfte bitter enttäuscht werden. In der kommenden Woche wird es in Kappeln und Umgebung zunächst einmal wieder winterlich. Auch Schneefälle sind möglich.