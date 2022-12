Kam gut an: die Schweinekopf-Marzipantorte Foto: Privat/ASC up-down up-down Kolumne „Schlei-Schnack“ Kappelner Traditionen: Weg mit dem Schweinskopf – her mit der Marzipantorte Eine Kolumne von Doris Smit | 02.12.2022, 14:18 Uhr

Zum 102. Mal fand in diesem Jahr die Speckregatta des Kappelner ASC statt. Jüngst stand auch das Spanferkelessen an, das der Sieger der Wettfahrt anschließend ausrichtet. Hier allerdings gab es in diesem Jahr eine entscheidende Neuerung.