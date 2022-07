Wer Lust hat auf einen Bummel durch Kappeln, kann durchaus noch ein Ferienquartier finden. FOTO: Archiv up-down up-down Sommerferien 2022 in Kappeln Es gibt noch Chancen auf Zimmer und Ferienwohnungen an Schlei und Ostsee und | 02.07.2022, 14:34 Uhr Von Martin Engelbert Doris Smit | 02.07.2022, 14:34 Uhr

Nordrhein-Westfalen hat schon vorgelegt, jetzt ist es auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern soweit: Die Sommerferien haben begonnen. Wer noch ein Quartier in und um Kappeln sucht, muss ein bisschen flexibel sein, aber so ganz schlecht stehen die Chancen nicht.