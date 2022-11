Die orangene Bank vor der Kappelner Stadtbücherei als Zeichen gegen Gewalt an Frauen präsentieren (v.li.) Tinka Beller (sitzend), Claudia Niklas-Reeps, Kerstin Rosinke und Ute Gieseke. Foto: Privat up-down up-down „Orange Day“ an der Schlei Mit Brötchen und Bank: So setzt Kappeln Zeichen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen 2022 Von Doris Smit | 25.11.2022, 17:52 Uhr

Im vergangenen Jahr gab es orange-farbene Glühbirnen und angestrahlte Gebäude. In der aktuellen Energiekrise haben sich die Organisatoren des Internationalen Aktionstages gegen Gewalt an Frauen am 25. November etwas anderes ausgedacht.