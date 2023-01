Muhammad Hanif-Neumann öffnet „LeDilay Fashion“ in Kappeln, seine Partnerin Karin Dehncke unterstützt ihn. Foto: Doris Smit up-down up-down Neueröffnung Kappeln: Bei „LeDilay Fashion“ in der Querstraße gibt es italienische Mode und Accessoires Von Doris Smit | 08.01.2023, 15:12 Uhr

Zum Jahresende schloss in den Geschäftsräumen der Querstraße 1 „Rako‘s Souvenir- und Freizeitshop“ seine Türen. Am Mittwoch, 11. Januar, eröffnet an dieser Stelle ein neues Modegeschäft: Muhammad Hanif-Neumann stellt „LeDilay Fashion“ vor.