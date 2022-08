Zu wenig Busse für zu viele Schüler gibt es morgens auch regelmäßig in Ellenberg. FOTO: David Ebener up-down up-down Schülerbeförderung Kappeln Ein Bus hält nicht, einer ist überfüllt: 22 Schulkinder bleiben in Ellenberg stehen Von Doris Smit | 25.08.2022, 09:51 Uhr

Vor knapp zwei Wochen hat die Schule im Land wieder begonnen. Offenbar müssen sich nicht nur die Schüler von Grund-, Gemeinschaftsschule und Gymnasium sich wieder an den Alltag gewöhnen, auch in der Schülerbeförderung hakt es in Kappeln noch.