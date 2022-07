Die Wohnungsbaugesellschaft Rebien unterhält 306 Wohnungen in Ellenberg. FOTO: Rebecca Nordmann up-down up-down Kappeln-Ellenberg Wohnungsbaugesellschaft Rebien prüft mögliche Temperaturabsenkung für 306 Wohnungen Von Rebecca Nordmann | 29.07.2022, 14:22 Uhr

Wird es im Winter womöglich kälter an sonst in Kappelner Gebäuden? Was die Verwaltung bereits für öffentliche Bauten in Erwägung zieht, ist auch für Private angesichts der Krisensituation kein Tabu mehr.