Fenna ist zu Besuch in Kappeln. Am Dienstag genießt sie einen Tag am Weidefelder Strand. FOTO: Rebecca Nordmann up-down up-down Hitzewelle an Schlei und Ostsee So verbringen die Kappelner den bislang heißesten Tag des Jahres und | 19.07.2022, 15:39 Uhr Von Doris Smit Rebecca Nordmann | 19.07.2022, 15:39 Uhr

26 Grad am Dienstagvormittag – da war ein Ausflug zum Weidefelder Strand die logische Folge. Am Parkplatz herrschte bereits Stop and Go, am Strand selbst war jede Menge los. Und wir waren auch da.