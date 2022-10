Brötchen und Kuchen gibt es in der Bäckerei Meesenburg auch am Feiertag. Foto: Doris Smit up-down up-down Bäcker in Kappeln Hier gibt es frische Brötchen am Reformationstag 2022 Von Doris Smit | 26.10.2022, 09:11 Uhr | Update vor 31 Min.

Der Reformationstag 2022 steht vor der Tür – für die meisten kündigt sich damit ein langes Wochenende an. Welche Bäckereien in Kappeln auch an dem Feiertag geöffnet haben, lesen Sie hier.