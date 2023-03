Eine „Scalar 34“ in ihrem Element: Segeltörn auf der Ostsee vor Schleimünde. Foto: Nico Krauss up-down up-down Kappelner Familienbetrieb Kappeln-Grauhöft: Henningsen & Steckmest bauen seit 50 Jahren exklusive Yachten Von Stephan Schaar | 29.03.2023, 17:49 Uhr

Die traditionsreiche Werft Henningsen & Steckmest in Kappeln-Grauhöft fertigt ihre Boote bereits in dritter Generation, überwiegend aus Holz und in Handarbeit. Die Familie Steckmest ist besonders erfolgreich mit ihrer kleinen aber feinen Yacht-Serie „Scalar“, die hier bereits seit 1973 gebaut wird.