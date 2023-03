Noch viel zu tun haben Hans-Ruprecht Leiß (li.) und Jürgen Brand, um die aktuelle Schau im Kunsthaus vorzubereiten. Das Werk, das beide gerade aufhängen, hat Leiß eigens für die Ausstellung in Kappeln angefertigt. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Kultur an der Schlei „Leiß mal zwei“: Neue Ausstellung im Kunsthaus Kappeln Von Rebecca Nordmann | 09.03.2023, 09:01 Uhr

Aktuell steht noch einiges an Arbeit im Kunsthaus Kappeln an. Am Wochenende aber soll die neue Schau eröffnet werden. Gezeigt werden Werke von Hans-Ruprecht Leiß und dessen Tochter Levke.