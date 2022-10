Teilnehmer Nor Soko und Ruth Sommer, Lehrkraft in der BvB, bringen letzte Farbe auf den Riesenkürbis. Foto: Doris Smit up-down up-down Halloween naht Geister, Zombies und Alien: Historisches Sägewerk verwandelt sich in ein Horror-Labyrinth Von Doris Smit | 25.10.2022, 16:11 Uhr

Wer sich gerne ordentlich gruselt, ist hier genau richtig: Zum vierten Mal verwandelt sich das Historische Sägewerk an der Mühle „Amanda“ in ein Horror-Labyrinth. Am Freitag, 28. Oktober, lädt das St. Nicolaiheim Sundsacker gemeinsam mit den Kappelner Werkstätten ins Geister-Sägewerk ein.