Veranstaltung in Kappeln Handgemachtes an drei Tagen am Hafen Von Rebecca Nordmann | 13.09.2023, 09:29 Uhr Bei der jüngsten Auflage des Kunsthandwerkermarktes im August herrschte guter Zulauf. Foto: Einar Maschmann up-down up-down

An drei Tagen verwandelt sich der Hafen in Kappeln wieder in einer Meile aus Kunsthandwerkern.