Am Fischereihafen schräg gegenüber der Ferienwohnungen „Netzschuppen“ soll der Fischwagen platziert werden. Einige Mitglieder des Bauausschusses sahen sich den möglichen Standort an. FOTO: Rebecca Nordmann Hafen in Kappeln Neuer Verkaufsstand: Hier gibt’s bald frische Fischbrötchen Von Rebecca Nordmann | 15.06.2022, 10:33 Uhr

Wer direkt am Kappelner Fischereihafen in ein fangfrisches Fischbrötchen beißen will, könnte dazu bald Gelegenheit haben. Ein örtlicher Fischer will das möglich machen.