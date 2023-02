Grödersbys Bürgermeister Helmut Andresen konnte sich 2020 über das neue Feuerwehrfahrzeug freuen. Jetzt will die Gemeinde sicherstellen, dass auch alle Kameraden damit fahren dürfen. (Archivbild) Foto: Hans-Joachim Köhler up-down up-down Gemeinde Grödersby Gemeinde will den Kameraden der Feuerwehr Grödersby den Lkw-Führerschein bezahlen Von Stephan Schaar | 17.02.2023, 15:21 Uhr

Im Ernstfall sollte in der Freiwilligen Feuerwehr Grödersby jeder in der Lage sein, auch die großen Einsatzfahrzeuge fahren zu können und zu dürfen. Damit die ehrenamtlichen Feuerwehrleute nicht noch teure Führerscheinkosten übernehmen müssen, will die Gemeinde jetzt einspringen.