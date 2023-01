Five people waiting in waiting room model released, Symbolfotoproperty released, , 11.03.2010 13:43:30, Copyright: xMon Foto: Monkeybusiness via imago-images. up-down up-down Grippe, Corona und Co. Volle Wartezimmer beim Hausarzt? So ist die Lage in Kappeln Von Doris Smit | 06.01.2023, 15:26 Uhr

Auch Kappeln ist nicht von der großen Infektionswelle in diesem Winter verschont geblieben. Gerade in den Wochen vor Weihnachten und Silvester wurden die Stühle in den Wartezimmern der Stadt knapp. Aber langsam scheint sich die Situation wieder zu entspannen.