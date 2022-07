Im Bereich der Kappelner Schleibrücke hängen alte Fotografien, die die Stadt zeigen. Hans-Peter Wengel weiß genau, was darauf zu sehen ist. FOTO: Doris Smit up-down up-down Urlaub an der Schlei Durch Kappeln mit dem Kenner: Archivar Peter Wengel erklärt die Stadt Von Doris Smit | 28.07.2022, 18:21 Uhr

Wo hat Kappelns Konsul Lorentzen gelebt? Und was für ein Gebäude stand früher am heutigen Standort von „Outdoor Ole“? Stadtarchivar Peter Wengel geht mit uns ein Stück durch die Innenstadt und am Hafen entlang.