Sozialausschuss Für diese Vereine soll es 2023 Geld aus der Kappelner Stadtkasse geben Von Rebecca Nordmann | 20.11.2022, 16:30 Uhr

In der Regel sind die Zuschussanträge, mit denen sich der Kappelner Sozialausschuss befasst, so etwas wie Selbstläufer. In diesem Jahr war das ein bisschen anders.