Der Fokus liegt auf Nachhaltigkeit: Claudia und Finn Teichmann im neuen Geschäft „På Petter“ FOTO: Doris Smit up-down up-down Geschäftseröffnung in der Schmiedestraße Intersport-Chef Finn Teichmann eröffnet neues Geschäft in Kappeln Von Doris Smit | 20.07.2022, 16:56 Uhr

Nach dem Sportgeschäft in der Poststraße und dem Store „Lykkelig Liv“ am Rathausmarkt eröffnet der Kappelner Geschäftsmann Finn Teichmann nun das Geschäft „På Petter“ in der Schmiedestraße. Das Konzept: Nachhaltig produzierte Kleidung wird zusammen mit individuellen Dekoartikeln angeboten.