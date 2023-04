Am Wahlsonntag wird das Ordnungsamt im Kappelner Rathaus den ganzen Tag über besetzt sein. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Wahl am 14. Mai 2023 Fragen und Antworten: Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Kappeln wissen Von Rebecca Nordmann | 28.04.2023, 12:28 Uhr

Am Sonntag, 14. Mai, wird in Schleswig-Holstein gewählt: Die Kommunalwahl 2023 steht auch in Kappeln an. Wir haben Wissenswertes rund um die Wahl zusammengefasst.