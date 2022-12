Reinhard Samuelsen im Kappelner Wichtelwald. Foto: Doris Smit up-down up-down Seit rund 25 Jahren Versteckt in der Innenstadt: Es gibt ihn noch – den Kappelner Wichtelwald Von Doris Smit | 06.12.2022, 16:16 Uhr

Gegründet in der Querstraße, 17 Jahre in der Poststraße an der ehemaligen Bierakademie und jetzt auf der privaten Terrasse in der Schützenstraße 2: Der Wichtelwald von Familie Samuelsen in der Adventszeit hat in Kappeln Tradition.