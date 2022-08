Sönke Thiesen bei der Ausgabe auf dem Biohof Spannbrück FOTO: Doris Smit up-down up-down Bio von hier Bewusst einkaufen: Darum wächst das Bio-Angebot auch in Krisenzeiten Von Doris Smit | 05.08.2022, 17:09 Uhr

Vor fünf Jahren haben sich Landwirte aus der Region zusammengetan und „Bio von hier“ ins Leben gerufen – eine Internetplattform, auf der Kunden sich Produkte, die in der Region angebaut werden oder entstehen, bestellen können. Abgeholt werden die bunten Kisten an verschiedenen Stellen in und rund um Kappeln. Inzwischen hat sich einiges getan.