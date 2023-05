In der aktuellen Notunterkunft in Olpenitzdorf leben derzeit elf Menschen. Die Kapazitätsgrenze ist erreicht. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Bauprojekt in Kappeln Einigung in der Stadtvertretung: Kappeln baut Notunterkünfte – tatsächlich! Von Rebecca Nordmann | 11.05.2023, 14:22 Uhr

Das kam einigermaßen unerwartet: Nach langem Hin und Her stimmte die Kappelner Stadtvertretung in ihrer letzten Sitzung dieser Wahlzeit für eine 1,7 Millionen Euro teure neue Notunterkunft in Kappeln nur mit Einzelzimmern. Für Familien soll eine andere Lösung her.