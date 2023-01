Margarete Peter weiß, wie gut es tun kann, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, wenn man an Krebs erkrankt ist. Foto: Doris Smit up-down up-down DRK-Angebot in Kappeln An Krebs erkrankt und auf der Suche nach anderen Betroffenen: Margarete Peter schiebt Selbsthilfegruppe an Von Doris Smit | 13.01.2023, 14:20 Uhr

Vor zweieinhalb Jahren bekam Margarete Peter den Krebsbefund. Seit dem Sommer vergangenen Jahres nimmt sie regelmäßig an einer Selbsthilfegruppe in Süderbrarup teil. Nun möchte sie eine solche Gemeinschaft in Kappeln initiieren.