Inken Bartels wird ihren aktuellen Roman auch wieder in der Region vorstellen. FOTO: Jens Rohweder Autorin Inken Bartels im Interview Warum „Ein Sommer an der Schlei“ auch zur Krisenbewältigung beiträgt Von Doris Smit | 13.06.2022, 14:33 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Autorin Inken Bartels ist in der Region geboren und aufgewachsen. Ihre Romane tragen sie immer wieder an die Schlei zurück – auch ihr aktueller, der am 14. Juni erscheint.