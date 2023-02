Eines der Plakate, die die Kappelner vor einem Jahr anlässlich der Friedenskundgebung gestaltet hatten. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down 24. Februar 2023 Ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine: So will Kappeln gedenken Von Rebecca Nordmann | 17.02.2023, 15:36 Uhr

Am 24. Februar 2023 jährt sich der Kriegsbeginn in der Ukraine. In Kappeln sollen die Menschen die Chance erhalten, sich an das Datum, das die Welt verändert hat, zu erinnern.