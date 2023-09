Edeka-Neubau in Kappeln Andreas Brick macht nicht weiter und übergibt an Heike Otto Von Rebecca Nordmann | 20.09.2023, 12:37 Uhr „Er hinterlässt sehr große Fußstapfen“, sagt die neue Geschäftsführerin des Kappelner gerade noch entstehenden neuen Edeka-Marktes Heike Otto über ihren Vorgänger Andreas Brick. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

Während der Neubau des Einkaufszentrums an der Wassermühlenstraße in Kappeln weiter wächst, kündigt sich ein Wechsel in der Geschäftsführung an: Der bisherige Chef im Kappelner Edeka-Markt, Andreas Brick, hört auf. Den neuen Laden, der voraussichtlich später als geplant öffnet, wird seine Nachfolgerin führen.