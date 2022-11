Jede Menge Erde wird auf dem Außengelände an der Wassermühlenstraße bewegt. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down Wassermühlenstraße in Kappeln Das passiert gerade auf der Edeka-Baustelle – und das ist geplant Von Rebecca Nordmann | 04.11.2022, 15:57 Uhr

Seit dem Sommer gleicht das Gelände um das e-Center in der Kappelner Wassermühlenstraße einer Kraterlandschaft. Es wird gebuddelt und geräumt, entkernt und sortiert. Noch in diesem Jahr soll die Gebäudehülle fallen. Und was danach kommt, steht auch schon fest.