Die App „Easy Park“ soll die Parkautomaten in Kappeln irgendwann überflüssig machen. FOTO: Rebecca Nordmann „Easy Park“ Per App: Parktickets in Kappeln ab sofort bargeldlos erhältlich Von Rebecca Nordmann | 13.06.2022, 11:16 Uhr

In Pink kündigt sich das neue Bezahlsystem der Parkgebühren in Kappeln an: „Easy Park“ erlaubt es künftig, nicht nur Papier zu sparen, sondern in den meisten Fällen auch Geld. Vorausgesetzt, der Autofahrer hat ein Smartphone.