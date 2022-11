Auch in Kappeln und Angeln freuen sich Menschen über das Abstimmungsergebnis zu Erhalt des Standorts der Imland-Klinik in Eckernförde. Foto: Staudt up-down up-down Imland-Klinik Nach Bürgerentscheid in Rendsburg-Eckernförde: Erleichterung in der Kappelner Hebammenpraxis Von Doris Smit | 08.11.2022, 13:48 Uhr

Der Bürgerentscheid zum Erhalt der Imland-Klinik am Standort in Eckernförde ist eindeutig ausgefallen. Auch in der Hebammenpraxis in Kappeln wurde mitgefiebert. Hebamme Dorith Jacobi-Freutel freut sich über das Ergebnis.