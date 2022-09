Foto: Doris Ambrosius Kappelner Original Direkt, ehrlich, menschlich: Bernd Albig von der „Fährschenke“ in Kappeln Von Doris Ambrosius | 20.09.2022, 12:54 Uhr

Von der kleinen Kneipe zum guten Restaurant am Hafen in Kappeln hat Bernd Albig seine „Fährschenke“ weiterentwickelt. Der beliebte Wirt ist in der Gastronomie ausgewachsen und hat viel erlebt, von Schlägereien bis zu Fußball-Festen.