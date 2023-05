Direkt hinter dem Rathaus wurde das Parkzonen-Schild gerade frisch gereinigt. Das dahinter liegende Schild am Kik-Parkplatz muss offenbar noch etwas auf den Putzschwamm warten. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Kolumne „Schlei-Schnack“ Die Stadt putzt sich raus: Verschmutzte Schilder in Kappeln glänzen wieder Eine Kolumne von Stephan Schaar | 05.05.2023, 14:31 Uhr

Zahlreiche Schilder in Kappeln hatten bereits eine hübsche Patina angesetzt, so dass sich einige Bürger schon fragten, ob sie denn überhaupt irgendwann gereinigt würden. Doch mit dem Frühling kam jetzt auch der Putzteufel und hat für Glanz gesorgt. Aber so ganz fertig ist er noch nicht.