Das Team, das gerne immer wieder nach Weidefeld kommt: Svenja Schleimer (v. li.), Isabel Schaeper, Torben Bergmeier, Sina Kaup, Linda Friedrich, Daniel Schaeper, Pia Henniger und Johanna Frese. FOTO: Doris Smit up-down up-down DLRG in Kappeln Surfer in Seenot und Sonnenstich: Die Retter von Weidefeld haben gut zu tun Von Doris Smit | 07.08.2022, 14:02 Uhr | Update vor 12 Min.

Ein SUP außer Kontrolle, ein Boot mit Motorschaden, ein Schwimmer, dem die Puste ausgeht: Am Strand von Weidefeld in Kappeln haben sie alles schon erlebt – die acht Freiwilligen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Die Ortsgruppe Hamm-Heessen gibt einen Einblick.