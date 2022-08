Für den Handballsport begeistern soll der 1. Tag des Handballs am 13. August im Hüholz. FOTO: Jörg Lühn up-down up-down Kappeln und Süderbrarup So locken zwei Vereine mit einem Fest den Handball-Nachwuchs Von Doris Smit | 03.08.2022, 17:13 Uhr

Durch die Corona-Pandemie fiel in sportlicher Hinsicht in den vergangenen zwei Jahren einiges aus. Den Schwund an jungen Handballerinnen und Handballern wollen der TSV Kappeln und der TSV Süderbrarup nun mit dem „1. Tag des Handballs“ auffangen.