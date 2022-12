Tetiana Bolotova ist dankbar dafür, wie sie und ihre Familie in Kappeln und Arnis aufgenommen wurden. Foto: Doris Smit up-down up-down Krieg in der Ukraine Zu Weihnachten vermisst Tetiana Bolotova aus der Ukraine ihre Heimat besonders Von Doris Smit | 19.12.2022, 16:09 Uhr

Zehn Monate ist es jetzt her, dass Putin die Ukraine überfiel. Kurz darauf packte Tetiana Bolotova acht Kinder und die nötigsten Dinge und floh über die polnische Grenze. Seit Mitte März lebt sie in Arnis. Sie erzählt, wie es ihr geht – hier in Deutschland, aber auch, wenn sie an ihre Heimat denkt.