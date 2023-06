Es tut weniger weh als erwartet: Nicole Mischke (l.) lässt sich von Nina Wolfsdorf ihr erstes Tattoo stechen. Foto: Sven Windmann up-down up-down Besuch im „Ankerstich“ Fineliner, Tribals und Watercolor: Das sind die Tattoo-Trends in Kappeln im Sommer 2023 Von Sven Windmann | 30.06.2023, 17:10 Uhr | Update vor 47 Min.

Im Tattoo-Studio „Ankerstich“ in Kappeln geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Fünf Tätowierer sind hier im Dauereinsatz. Stellt sich die Frage: Welche Motive sind an der Schlei aktuell besonders angesagt?