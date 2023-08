Erster Schultag Das brauchen Eltern in Kappeln für die Einschulung ihrer Kinder – und das nicht Von Stephan Schaar | 18.08.2023, 18:03 Uhr Für Kinder ist der erste Schultag der Beginn eines neuen Lebensabschnittes, und auch für die Eltern ist die Einschulung ein besonderer Tag. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

Der erste Schultag ist für Kinder ein ganz besonderer Tag, der von den Eltern entsprechend vorbereitet werden muss. Doch was gehört in die Schultüte und was besser nicht? Wo bekommt man in Kappeln einen Schulranzen her? Und mit welchen Kosten ist zu rechnen?