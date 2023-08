Auch wenn die warme Jahreszeit so langsam ausklingt, bietet auch der September etliche Gelegenheiten, in Kappeln Besonderes zu erleben. Wir haben eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengestellt.

Startschuss fürs „Stadtradeln“ in Kappeln

Und der Monat startet sportlich: Am Montag, 4. September, beginnt das dreiwöchige „Stadtradeln“, an dem sich Kappeln beteiligt. Mitmachen kann jeder, der in Kappeln wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder einem Verein angehört. Ziel ist es, zum einen das Fahrrad als Fortbewegungsmittel in den Fokus zu rücken, zum anderen etwas für das Klima zu tun, indem jeder Teilnehmer CO 2 spart.

Feierabend ausklingen lassen beim „After Work Club“

Danach wird es musikalisch: Am Donnerstag, 7. September, öffnet ab 18 Uhr der „After Work Club“ im Bistro des Hotels „Südspeicher“, Bahnhofsweg 7. Bis 21.30 Uhr soll dann Gelegenheit sein, den Feierabend auf spezielle Weise ausklingen zu lassen – nämlich mit gekühlten Getränken und kleinen Snacks, vor allem aber mit House-, Funk- und Dance-Musik von DJ Flæk. Der Eintritt ist frei.

DJ Flæk unterhält auch im Kappelner „Südspeicher".

Hafenmarkt im Ostseeresort Olpenitz

Zum letzten Mal in diesem Jahr steigt am Sonntag, 10. September, der Hafenmarkt im Ostseeresort Olpenitz. Entlang der Hafenpromenade im Feriendorf werden Stände mit handgefertigten Produkten aus der Region und kulinarische Leckereien aufgebaut und bleiben von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Auch die Restaurants und Geschäfte im Resort sind Teil des Marktes.

Kunsthandwerk am Kappelner Hafen

Eine knappe Woche später will erneut der „Handgemacht“-Markt von Freitag, 15., bis einschließlich Sonntag, 17. September, mit Kunsthandwerk am Kappelner Hafen punkten. Die Kunsthandwerker möchten dabei einen Einblick in die Vielfältigkeit ihrer künstlerischen Arbeiten gewähren.

Herbst-Kurse der Schlei-Akademie

Schon am Montag, 11. September, beginnen die Herbst-Kurse der Schlei-Akademie des Kappelner St. Nicolaiheims. Wer mitmachen möchte, hat die Auswahl zwischen „Freier Ölmalerei“, „Aquarell plus“, „Urban Sketching“ und „Freier Malerei“. Alle Kurse werden von professionellen Dozenten unterrichtet, dauern einen oder fünf Tage und finden in der Alten Maschinenhalle, Bahnhofsweg 36a, statt. Mehr gibt‘s unter www.schlei-akademie.de.

Bei den Sommerkursen der Schlei-Akademie in Sundsacker wurde „Urban Sketching" bereits angeboten – und jetzt auch im Herbst.

Dänische Sängerin auf der „Schlei Princess“

Swing, Bossa, Blues, Pop, Soul und Balladen – das ist das musikalische Spektrum, das „Lene Krämer Tricolor“ am Sonnabend, 16. September, verspricht. Ab 19.30 Uhr stehen die Musiker um die dänische Sängerin Lene Krämer auf dem Raddampfer „Schlei Princess“ auf der Bühne. Karten gibt es unter jazzclub-kappelnde.

Indie-Pop im Begegnungszentrum

Wer eher auf Indie-Pop steht, der könnte am selben Abend, im Begegnungszentrum, Ellenberger Straße 27, richtig sein: Dort tritt ab 20 Uhr Mareike Morgenrot auf, die sich – so zumindest wird sie angekündigt – bei ihren Songs „poetischer Sprachbilder“ bedient. Mehr dazu gibt es unter www.folkclub-ostangeln.de .

Workshop mit Fiddle-Lehrerinnen

Und es bleibt musikalisch: Einen zweitägigen Instrumental-Workshop richten ab Sonnabend, 23. September, die beiden Fiddle-Lehrerinnen Daniela Messer und Heike Prange aus Hamburg aus. Die beiden wollen ihren Workshop-Teilnehmern einen Einblick in die irische Tradition mit allem, was dazugehört, bieten. Notenkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. Mehr weiß die Folkbühne Angeln unter www.folkbuehne.de.

Fischmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Kappeln

Den Schlusspunkt setzt wiederum der traditionelle Fischmarkt am Sonntag, 24. September, dieses Mal ohne Flohmarkt. Von 9 bis 17 Uhr haben die Fischmarkt-Stände geöffnet, die Geschäfte öffnen an diesem Tag ab 11 Uhr.