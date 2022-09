Coronavirus - Schutzimpfung im Millerntor-Stadion Foto: Marcus Brandt up-down up-down Zweiter Booster Impfen gegen Corona: Zwei Apotheken in Kappeln sind schon dabei Von Doris Smit | 26.09.2022, 15:58 Uhr

Der nächste Corona-Herbst steht bevor, allerdings sollte die Ausgangslage besser sein als in den Vorjahren. Viele Menschen in Deutschland sind mittlerweile grundimmunisiert, weil sie eine Infektion durchgemacht haben, geimpft sind oder beides. Impfungen sind in Kappeln auch wieder in Apotheken möglich.