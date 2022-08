Am Zob in Kappeln endete die Busfahrt für die Grundschüler aus Habertwedt FOTO: Doris Smit up-down up-down Grundschüler abgesetzt Endstation Zob: Warum der Busfahrer der Autokraft nicht weiterfuhr Von Doris Smit | 17.08.2022, 17:15 Uhr

Am Dienstag endete die Fahrt des Schulbusses für die Grundschüler aus Habertwedt überraschend am Zob in Kappeln. Der Busfahrer der Autokraft verwies auf Einfahrtsverbotsschilder innerhalb der Stadt und ließ die Kinder der Klassenstufen 2 bis 4 aussteigen.